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GESPORT Erasmus+ Spor projesi toplantısı

Sakarya Üniversitesi, Zaragoza Üniversitesi, Leicester Üniversitesi, Teramo Üniversitesi ve Minho Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen spor organizasyonlarının yönetim kurullarına kadınların erişebilirliğini geliştirmek amacıyla kabul edilen Erasmus+ spor projesinin (Corporate governance in sport organizations: A gendered approach (GESPORT) üçüncü uluslararası toplantısı, 22 Ocak-25 Ocak tarihleri arasında Birleşik Krallık Leicester’de gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi, Zaragoza Üniversitesi, Leicester Üniversitesi, Teramo Üniversitesi ve Minho Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen spor organizasyonlarının yönetim kurullarına kadınların erişebilirliğini geliştirmek amacıyla kabul edilen Erasmus+ spor projesinin (Corporate governance in sport organizations: A gendered approach (GESPORT) üçüncü uluslararası toplantısı, 22 Ocak-25 Ocak tarihleri arasında Birleşik Krallık Leicester'de gerçekleştirildi.


Toplantı gündemi kapsamında öncelikle “Spor ve Kurumsal Yönetişime Cinsiyetçi Bir Bakış Açısı” başlıklı önerilen proje kitabının ilk taslağı tartışıldı. Kitabın tasarımı ve her bir ülkenin bireysel bölümünü özetledikten sonra, sporda ülkeler arası cinsiyet çeşitliliği ile ilgili farklılıklar, benzerlikler tespit edildi. Toplantının ilerleyen aşamalarında ise projenin bir sonraki aşamasında gerçekleşecek mülakat görüşmeleri ve görüşmelerin entelektüel çıktıları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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