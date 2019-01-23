GEYVA EMİTT'TE görücüye çıkacak

Geyve Belediyesi'nin geleneksel yöntemlerle ürettiği Geyva markalı ürünler İstanbul Emitt Fuarı'nda görücüye çıkacak.

Geyve Belediyesi'nin SATSO Kadın Girişimciler ve Sakarya Üniversitesi ile işbirliği yaparak ortaya çıkardığı Geyva markasıyla EMİTT'e katılacak. EMİTT Fuarı'nda hem ilçenin hem de tamamen yerli ve milli markanın tanıtımı yapılacak. SATSO Kadın girişimciler ve Sakarya Üniversitesi işbirliğinde ortaya çıkarılan Geyva markası, 31 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında binlerce misafir ağırlaması beklenen EMİTT Fuarı'nda görücüye çıkacak. Ayvanın Başkenti Geyve sloganıyla başlayan markalaşma ve tanıtım sürecinin başarıyla devam ettiğini aktaran Belediye Başkanı Murat Kaya “Geyvemiz üretim, kadın istihdamına sağladığı katkı, yerli ve milli markasıyla marka olmayı başardı. Markamızın tanıtımını hem ülkemizde hem de Dünya çapında tanıtmaya devam ediyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e herkesi davet eden Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya “Geyvemizde yetişen ürünlerimizle ve tamamen yerli ve milli markamız GEYVA ile ilçemizi dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. İstanbul TÜYAP Kongre Merkezinde yapılacak olan Emitt Turizm Fuarında 12 nolu salon, G111 nolu standımıza tüm dostlarımızı, misafirlerimizi, hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.