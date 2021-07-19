Geyve, Cumhuriyet Meydanı'na kavuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve'nin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan yeni meydanı tamamlayarak hizmete açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yürüttüğü yenileme çalışmalarından bir tanesini daha tamamladı. Yoğun bir çalışmayla, hızlı bir şekilde inşa edilen Geyve Meydanı için proje alanında açılış töreni gerçekleştirildi. Programa, Başkan Ekrem Yüce ile birlikte AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Karapürçek, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Geyve Kaymakamı Mustafa Kutlu, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, İlçe belediye başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe merkezinde 25 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen yeni meydanda bölgenin simgesi olan ayva motifine yer verildi. Peyzaj alanları, tarihi mimariye uygun yapısı ve sosyal alanlarıyla meydan ve bu alanda vatandaşlara Geyve ve şehrin yöresel lezzetlerini sunacak olan Geyve Yöresel Ürünler Satış Merkezi'nin açılışı geniş katılımlı bir törenle yapıldı. Maliyeti 10 milyon 320 bin TL'ye mal olan projenin açılış kurdelesini Başkan Yüce ve protokol üyeleri kesti. Kurdele kesimi sonrası Başkan Yüce, katılımcılarla açılışı yapılan meydanı inceledi.

"Meydan, Geyve'nin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtıyor"

Açılış konuşmasını yapan Başkan Ekrem Yüce, meydanı Geyve'nin tarihi ve kültürel dokusuna uygun şekilde inşa ettiklerini belirterek, "Bugün Kurban Bayramı arefesi. Böyle güzel bir günde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Biliyorsunuz ben Geyveliyim. Çocukluğum, gençliğim burada bu sokaklarda, bu meydanda geçti. Geyve'nin benim hayatımda çok özel bir yeri var. Allah'a hamdolsun ki bana şehrimize ve Geyve'ye hizmet etme imkânı verdi. Geyve Meydanının yenilenmesi bana nasip oldu. Hepinize bu güzel günde açılışımıza teşrif ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Meydanların, bir şehrin kimliğinin oluşmasında önemli bir yeri vardır. Biz de Geyve'mizin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak bu meydanı inşa ettik. Şehrimizin doğal ve tarihi güzelliklerine sahip olan Geyve ilçemizin merkezini ve bağlı sokaklarını, bölgenin dokusuna uygun bir proje ile yeniden düzenledik.2 5 bin metre karelik proje alanındaki yeni meydanla Geyve'nin merkezi yepyeni bir görünüme kavuştu" dedi.

"Revaklar Türk İslam mimarisine uygun şekilde"

Meydan projesinin detaylarını anlatan Yüce, "Proje içerisinde; yer altı şadırvanı, bayan wc-abdesthane, yöresel satış ofisi, revaklar, süs havuzu, sert zemin, peyzaj işleri, çocuk oyun parkı, kent mobilyaları, pergolalar, aydınlatma direkleri, ayva motifi ve ayva bahçesi bulunmaktadır. Sinan Bey Camisi avlusundaki Revaklar Türk İslam mimarisine uygun şekilde, Sakarya çevremizde bulunan doğal taş olan kandıra taşı ile yenilendi. Her türlü hava şartına dayanabilecek şekilde yüksek mukavemetli bir tür olan ireko ağacı ile döşemeleri yapıldı" diye konuştu.