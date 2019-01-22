Geyve Hacılar'da altyapı yenilendi

Eski içmesuyu şebekesi nedeniyle sıklıkla patlak ve arızaların yaşandığı Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nin içmesuyu şebekesi ve abone bağlantıları SASKİ tarafından tamamen yenilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehir genelinde içmesuyuna yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Geyve'nin yüksek kesimlerinde yer alan yerleşim birimlerinden Hacılar Mahallesi'nin içmesuyu şebekesini tamamen yenilediklerini söyleyen SASKİ İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Mesut Özkan, “Çalışmalarımız neticesinde mahallemizde yaşanan sorunları çözüme kavuşturduk” diye konuştu.

“Yangın hidrantı takıldı”

Geyve'de Büyükşehir Yasası ile birlikte köy statüsünden mahalle statüsüne geçen çok sayıda yerleşim biriminde ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Özkan, “Hacılar Mahallesi'nin içmesuyu şebekesi oldukça eskiydi. Bu nedenle çok sık patlak ve arıza sorunlarıyla karşılaşıyorduk. Ayrıca su yetersizliği de mevcuttu. Çalışmalarımızla birlikte mahallemize 1,1 kilometre uzunluğunda hat inşa ederek içmesuyu şebekesini ve abone bağlantılarını yeniledik. Bir tahliye vanası ve bir hat vanası yerleştirdik. 2 kaynağın kaptajını ıslah ettik. Ayrıca yer üstü yangın hidrantı takarak yaşanabilecek olası yangın durumuna müdahaleyi kolaylaştırdık. Bölgeye yeni hatlar üzerinden su vererek problemleri ortadan kaldırdık. Geyve'de ve şehrimizin dört bir yanında içmesuyu çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.