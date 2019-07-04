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Geyve Kamışlı'da heyelanın izleri siliniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Geyve’nin Kamışlı Mahallesi’nde heyelan sonucu çöken yolda düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Geyve'nin Kamışlı Mahallesi'nde heyelan sonucu çöken yolda düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.


5 kilometre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki arterde gerekli bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşan Büyükşehir Belediyesi, kalan 300 metrelik kısmın ardından bölgede asfalt serim işlemlerini başlatacak. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Geyve'nin Kamışlı Mahallesi'nde heyelan sonucu çöken 5 kilometrelik yolda afetin izlerini siliyor, yenileme çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde asfalt çalışmalarını da tamamlayacağız. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

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