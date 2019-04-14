Geyve Kamışlı'nın yolları Büyükşehir'le yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve'nin Kamışlı Mahallesinde çöken yolda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Geyve'nin Kamışlı Mahallesinde heyelan sonucu çöken yolda düzenleme ve yenileme çalışmaları başlatıldı. 3 bin 300 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki arterde gerekli bakım ve onarım çalışmaları Büyükşehir Belediyesi eliyle gerçekleştirilirken, asfaltlama çalışmalarının ise kısa süre içerisinde başlayarak arterin eski görüntüsüne kavuşacağı ifade edildi.

“Orman içinden”

Konu hakkında bilgi veren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Geyve ilçemizin Kamışlı Mahallesi'nde heyelan sonucu çöken 3 bin 300 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki arteri yenilemek için çalışmalara başladık. Ekiplerimiz ilk olarak yolun yeni güzergâhını belirlemek amacıyla orman içinde ölçümler gerçekleştirdi. Belirlenen yeni yol orman içinden geçerek daha rahat bir ulaşım sağlanmış olacak. İlk olarak dolgu malzemelerimiz ile yolumuzu doldurduk. Ekiplerimiz TMT yapısını yola dökerek çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İnşallah kısa bir süre sonra yolumuza asfalt dökerek son şeklini vermiş olacağız” dedi.