Geyve yeni cazibe merkezine kavuşuyor

Başkan Yüce, “Yapımına hız verdiğimiz proje yakında bitecek. Burası dokusu, dekoratif yapısıyla Geyve'nin buluşma noktası olacak” dedi. Ayva bahçesinin bulunacağı meydandaki yer altı şadırvanı ve yöresel satış ofisi de yakında açılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Geyve'de kısa süre önce başlatılan Geyve Meydan Projesi'nde son rötuşlar yapılıyor. İlçenin merkezinde içerisinde ayva bahçesi, yöresel satış ofisi ve yeraltı şadırvanının yer alacağı projenin büyük bir bölümü tamamlandı. Meydanda Geyve Merkez Sinan Camii önüne revaklar inşa edildi, meydanın tamamına aydınlatma direkleri yerleştirildi. Proje kapsamında meydan çevresindeki 6 sokağın alt yapısı yenilendi, zemin iyileştirmesi yapıldı. Oyun alanlarının yer aldığı, büyük bölümünde taş örme işlemi tamamlanan meydan ilçenin buluşma noktası olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyvelilerin huzur bulacağı meydana yakında kavuşacağını belirterek, “Kısa bir süre önce başladığımız Geyve Meydan projemizde şu anda son rötuşları yapıyoruz ve yakında bitecek. Bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda ciddi aşama kaydettik. En kısa zamanda Geyve'ye yakışır bir meydanı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Burası güzel Geyvemizin buluşma noktası, dekoratif yapısıyla ve dokusuyla şehrimize yakışır meydan olacak. 24 bin metrekare alanda yürüttüğümüz Geyve Meydanı projesinde sert zemin, yer altı şadırvanı ve yöresel satış ofisinin imalatlarında sona gelinirken yağmur suyu altyapısı imalatları ile birlikte alandaki taş örme işleminin sonuna geldik” dedi.

Başkan Yüce, mimari konsepti ve yeşil alanlarıyla ilçe halkının ruhuna güzel izler bırakacağını ifade ederek, “İçerisinde yer altı şadırvanı, yöresel satış ofisi, revaklar, süs havuzu, çocuk oyun parkı, kent mobilyaları, pergolalar, aydınlatma direkleri ve ayva bahçesi bulunan projede kısa sürede büyük yol aldık. Geyve'nin sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerini koruyarak ilçemizin merkezini bölgenin dokusuna uygun bir şekilde düzenlemiş olacağız. Mimari konsepti olan revaklarına kandıra taşıyla kaplama yapıldı. Oturma ve dinlenme alanları, yeşil alanlar, ağaçlar ile insanın ruh halinde derin izler bırakan güzel manzaralar oluşturacağız. Yeşil alanları, şehir mobilyaları, mimari ve estetik uygulamaları ile 7/24 faydalanabilecek Geyve Meydan projemizi inşallah hızla tamamlayacak, hemşerilerimize hediye edeceğiz” diye konuştu.

Büyük bölümü tamamlanan meydan, mekanları ve doğal alanlarıyla son rötuşlardan sonra vatandaşın hizmetine sunulacak.