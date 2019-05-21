Geyve'de Gondol Projesi'nde sona yaklaşıldı

Sakarya Nehri'nde gondol sefası için geri sayım başladı. Nehir kenarında taşlama işlemlerinin devam ettiğini aktaran Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “Kafeterya hazır, nehirde derinleştirme çalışması bitti. Taşlama işlemiyle birlikte nehirde gondol sefası başlayacak” dedi.

Marmara Bölgesi'nde ilk tek olacak Sakarya Nehri Rekreasyon ve Gondol Projesi'nde sona yaklaşıldı. Nehir zeminde yapılan temizlik bitti. Gondol sefasına gelecek vatandaşlara hizmet verecek sosyal tesisler açılmayı bekliyor. Gondolun gezeceği güzergahta nehir kenarını doğal taşlarla düzenleme işi devam ediyor. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya kısa süre içerisinde nehirde gondol sefası yapılacağını söyledi.

Sakarya Nehri kenarında yapılan tesisin ilk etabı olan kafe ve restoran kısmının bayramdan sonra açılacağının müjdesini veren Başkan Murat Kaya, “Sakarya'nın turizmden daha fazla pay alması için ciddi bir gayretimiz var. Sakarya Nehri üzerinde gondollarla gezilecek, nehir kenarında dinlenilecek tesisimiz kısa süre içerisinde tamamlanmış olacak. Kafe ve restoranları Ramazan Bayramından hemen sonra hizmete almayı planlıyoruz” dedi.

Sakarya Nehri'nin doğal görüntüsüne uygun şekilde çalışmaların devam ettiğini aktaran Başkan Kaya, “Projemizin en can alıcı noktası elbette gondolların nehirle buluşması olacak. Nehir kenarında ki taşlama işi devam ediyor. Taşlama yapılan bölge yürüyüş yolu olarak düzenlenecek. Kısa sürede taşlama işini de bitirerek tesisimizi Marmara Bölgesi'nin hizmetine sunacağız. Nehirde Gondol Sefası sloganıyla başladığımız projeyi hizmete aldıktan sonra devamını getirip yayalar için asma köprünün inşaatına başlayacağız” diye konuştu.

Sakarya'nın doğal güzellikleri ve bölgeye hitap edecek projeler sayesinde turizmden daha fazla pay alacağına dikkat çeken Kaya, “Yaptığımız hiçbir işi küçük düşünerek hayata geçirmedik. Yerli markamız Geyva, bölge insanının çok sevdiği Seyir Terası, Yöresel Ürünler Üretim Merkezi şimdi Nehirde Gondol Sefası ile hayata geçirmeye hazırlandığımız rekreasyon projemiz. Sakarya Nehri Rekreasyon ve Gondol Projemiz ilçemize, şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.