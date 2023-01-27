Geyve'nin yüksek kesimlerine kesintisiz içme suyu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve ilçesinin yüksek kesimlerinde başlattığı çalışma sayesinde Esenköy Mahallesi'ni kesintisiz içme suyu ile buluşturacak. 3 bin metrelik iletim hattı ile bölgeye inşa edilen depodan alınan kaliteli içme suyu sorunsuz şekilde musluklara ulaştırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve'de başlattığı çalışmalar sayesinde ilçenin yüksek kesiminde yer alan Esenköy Mahallesi'ni kesintisiz içme suyu ile buluşturacak. Bölgeye inşa edilen içme suyu deposu ile entegre şekilde hizmet verecek 3 bin metrelik içme suyu iletim hattı sayesinde su kesintisi sorunu yaşanmayacak. Özellikle yaz aylarında bölgede yaşanan tarımsal faaliyetler ile birlikte artış gösteren nüfusun ihtiyacını karşılayacak proje, kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Eşsiz doğası ve tarımsal faaliyetlere elverişli yapısı sayesinde her geçen gün kırsal alanlarında nüfus artışı yaşayan Sakarya'nın içme suyu ihtiyacını en iyi şekilde karşılamaya devam ediyoruz. Birbirinden farklı projeleri aynı anda şehrimizin tüm ilçelerinde sürdürüyoruz. Geyve Esenköy Mahallesi'nde de inşasını sürdürdüğümüz içme suyu iletim hattı sayesinde de bir mahallemizin daha su ihtiyacını karşılamış olacağız” ifadeleri kullanıldı.