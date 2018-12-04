Geyve'yi tanıtmak için TÜRSAB ile ortak proje yapılacak

Proje ile turistler Geyve'de dalından meyve sebze toplayacak.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya tarım kenti Geyve'nin turizmden de pay alabilmesi için TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'yı ziyaret etti. Geyve'nin tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve belediyenin hayata geçirdiği projeler hakkında TÜRSAB yetkililerine bilgi veren Başkan Kaya ekolojik tarım turizminin geliştirilmesi için ortak proje hazırlayım önerisinde bulundu. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşen Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada “Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya'yı ziyaret ettik. Geyve'mizin tarihi eserleri, doğal güzelliklerinin yanı sıra belediyemizin hayata geçirdiği ve ülkeye rol model olacak Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, Seyir Terası ve Nehirde Gondol sefası projelerimiz hakkında bilgilendirmede bulunduk. Ayrıca ekolojik tarım ve alternatif turizm hakkında kendisiyle görüştük. İlçemizde üretilen tarım ürünlerinin dalından toplanması ile alakalı sebze ve meyve turizmini ele aldık” dedi.

“Geyve'mizde ağırlayacağız”

Başkan Kaya turist sayısında ciddi artış sağlayacak önerinin oldukça beğenildiğini ifade ederek “Geyve'mizin ve şehrimizin turist sayısında ciddi artışa yol açacak projelerimiz ile TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya yakından ilgilendi. Kendileri ilçemizin, şehrimizin ve bölgemizin tanıtımı ve turizmden daha fazla pay alabilmesi için ortak çalışmalar yapacaklarını belirttiler. Allah nasip ederse yaptığımız görüşme sonrasında ülkemizden ve Dünya'nın çeşitli ülkelerinden turistlerimizi Geyve'de ağırlayacağız.Türkiye'de turizmin önderi TÜRSAB'ın değerli yöneticilerini Geyve'mizde ağırlayacağız. İşbirliği teklifimizi değerlendirip bizlere vakit ayıran TÜRSAB heyetine teşekkür ediyorum” diye konuştu.