Girdiği gölde boğulmuştu, son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde girdiği Sapanca Gölü'nde hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki çocuk, Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aşağıdereköy mevkiinde dün meydana gelen olayda arkadaşlarıyla birlikte Sapanca Gölü'ne giren Emre Şenol Alev (17), bir anda suda gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu Emre Şenol A., yaklaşık 1 saat sonra hareketsiz halde bulundu. Solunumu durmuş şekilde kıyıya çıkartılan çocuğa sağlık ekipleri kalp masajı ve solunum desteği yaptı. Çocuk, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında cenazesi ailesine teslim edilen Alev, Geyve ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.