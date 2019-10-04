Girişimci adaylarına finansal okuryazarlık eğitimi düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen ve girişimci olmak isteyen öğrencilerin katıldığı konferansa, Habitat Derneğinden Abdullah Civelek ve Ebrar Demirtaş konuşmacı olarak katıldı. Civelek ve Demirtaş, öğrencilere finansal okuryazarlık hakkında eğitim verdi. Bir sunum yapan Abdullah Civelek, girişimci olmak isteyen öğrencilere finansal okuryazarlık kavramını açıkladı. Finansal okuryazarlığı ‘kişinin parayı yönetebilme yeteneği' olarak tanımlayan Civelek, “Biz parayı yönetebilirsek hayatı da yönetiriz” dedi. Civelek, konuşmasının devamında hedefler, borçlar, birikimler ve harcamalar başlıkları altında öğrencilere bilgiler verdi.