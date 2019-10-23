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Girişimcilik zirvesi düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Genç Girişimciler Öğrenci Topluluğunun (GGK) ’Girişimcilik Zirvesi 2019’ adlı etkinlik düzenledi.

Sakarya Üniversitesi Genç Girişimciler Öğrenci Topluluğunun (GGK) 'Girişimcilik Zirvesi 2019' adlı etkinlik düzenledi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Öğrenci Kariyeri kurucusu Olcay Aksoy ve oyuncu Sergen Deveci konuşmacı olarak katıldı. Öğrenci Kariyeri kurucusu Olcay Aksoy öğrencilere girişimcilik platformuna nasıl başladığına ve hangi yollardan geçtiğine dair tecrübelerinden bahsetti. Öğrencilik yıllarında girişim fikrini kimseye anlatmak istemediğini ve bunun en büyük problemlerden biri olduğunu söyleyen Aksoy, “Girişim fikrinizi anlatmaktan çekinmeyin. Fikirlerinize farklı özellik ve farklılık katmadığınız sürece kopyalanır ve taklit edilir. Anlatmaktan ve tepkilerden çekinmeyin” dedi.


Edindiği ilk tecrübeler üzerinde konuşan Aksoy, girişim fikirlerini gerçekleştirmek için iyi bir ekip kurmanın önemine değinerek, öğrencilere alçak gönüllükten hiçbir zaman vazgeçmemeleri tavsiyesini verdi.

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