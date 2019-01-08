Gizemfrit, 2019'a hazır

Sakarya'da kurulan ve bugün dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit ailesi 2018 yılının değerlendirildiği, 2019 hedeflerinin konuşulduğu bir toplantıda bir araya geldi. Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük'ün katılımıyla gerçekleşen toplantıda Gizemfrit'in 2018 yılında beklenilenin üstünde bir performans gerçekleştirdiği konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, Gizemfrit'in 2018 yılını başarılı bir şekilde tamamladığını söyledi. Küçük sözlerine şu şekilde devam etti: “2018 yılını cirosal bazda yüzde 12'lik artış ile tamamladık. Bu yıl Gizemfrit tarihinin seramik satış rekorunu kırdık. Aynı zamanda da bu yıl ilk kez teflon ihracatına başladığımız bir yıl oldu. Bu başarı tüm Gizemfrit'e ait. 2019 yılında da başarılarımızın üzerine yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Yeni yatırımlarla büyümemizi sürdüreceğiz. 2019, yurt dışında özellikle de Çin'de etkinliğimizi arttıracağımız bir yıl olacak. 2019 yılında tüm Gizemfrit ailesini güzel gelişmelerin beklediğine gönülden inanıyorum.”

Veysi Küçük'ün konuşmasından sonra 20 yıldır Gizemfrit'te çalışanlara hizmetlerinden ötürü plaket takdimi yapıldı. Yıl boyunca şirkete sunulan önerileri en beğenilen üç çalışan da tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirildi.