İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gizemfrit 2020'ye hazır

Gizemfrit yönetimi ve çalışanları 2019 yılını değerlendirmek ve yeni yıldaki hedeflerini paylaşmak için düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük tarafından yapılan sunumun ardından çalışanlar 2020'ye merhaba demenin coşkusunu hep birlikte yaşadı.


Gizemfrit ailesi, yılın son toplantısını yapmak üzere Erenler ilçesinde bulunan bir otelde buluştu. 2019 yılının değerlendirmesinin yanı sıra yeni yıldaki hedeflerin paylaşıldığı toplantıda, yöneticiler çalışanların şirket planlamaları ile ilgili merak ettiği soruları da cevapladı. Değerlendirme toplantısının ardından hep birlikte yemek yiyen çalışanlar yemek sonrasında canlı müzik eşliğinde eğlendi.


Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, organizasyon da yaptığı konuşmada başarının tüm çalışanların özverileri ile elde edildiğine vurgu yaparak, “Bu vesileyle Gizemfrit ailesinin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 2020 yılının bizim için değişimin ve gelişimin tavan yapacağı bir yıl olacağına eminim” dedi.


Renkli görüntülerin yaşandığı gece sonunda çalışanlar, başarılarından dolayı ödüllendirilirken, çalışanlar yapılan çekilişte birbirinden güzel hediyeler kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.