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Gizemfrit ailesi iftarda buluştu

Sakarya’da kurulan ve bugün dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit Ailesi iftarda bir araya geldi.

Sakarya'da kurulan ve bugün dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit Ailesi iftarda bir araya geldi. 20 Mayıs günü gerçekleşen iftara Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük'de katılım gösterdi.


Tüm Gizemfrit çalışanlarının aileleriyle birlikte katıldığı iftarda bir konuşma yapan Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, “Gizemfrit ailesiyle bir arada olduğumuz her an benim için değerli. Ancak Ramazan ayında bir araya gelmemiz bu geceye manevi bir önem katıyor” dedi.


İftar yemeğinin ardından çocuklar için Hacivat Karagöz ve meddah gösterisi gerçekleştirildi.

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