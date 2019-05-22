Gizemfrit ailesi piknikte buluştu

Sakarya'da kurulan ve bugün dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit, tüm çalışanları ve aileleriyle birlikte Gizemfrit Geleneksel Aile Pikniği'nde bir araya geldi. Tüm Gizemfrit çalışanlarının aileleriyle beraber katıldığı Gizemfrit Pikniği'nde binin üzerinde kişi gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Çocukların keyifli vakit geçirmesi için her şeyi düşünen Gizemfrit, çocuklara özel Survivor parkuru kurmasının yanı sıra çocukların oynayabileceği Circus Combo, Labirent Park, Dev Combo Park, Deva Kaydırak, Hayal Evi Combo Park, Bungee Run ve Zıpzıp gibi çocuk oyun aletlerini de çocuklar için getirtti. Aynı zamanda 8 kişilik çocuk animasyon ekibi de çocukları eğlendirmek için oradaydı.

Yetişkinleri de unutmayan Gizemfrit, Aile Şenliği'nde Big Baller - Wipe Out, Rodeo, Süpürge, XXL Canlı Langırt ve Gülle Topu gibi oyun aletlerinin yanı sıra mobil tırmanma duvarı kurarak çalışanların keyifli vakit geçirmesini sağladı. Şenlikte, Sanal Gerçeklik Deneyim Alanı da kuruldu. Tüm Gizemfrit çalışanları aileleriyle beraber tüm gün süren etkinlikte keyifli vakit geçirdi.