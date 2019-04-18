Gizemfrit Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Gizemfrit Fabrika Direktörü Erdem Bergama, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Zirvesi'nin ilk oturumunun açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Gizemfrit'te çalışma hayatını anlatan Erdem Bergama, öğrencilerle Gizemfrit'in bu yıl 2.sini gerçekleştireceği ve öğrencilere yurtdışı deneyimi sunan “The Future Project” staj programının da detaylarından bahsetti. Bergama'ya öğrencilerin ilgisi büyüktü.

Gizemfrit, Boğaziçi Üniversitesi'nin P&R Days isimli kariyer etkinliğine de katılım gösterdi. Gizemfrit standına uğrayan Boğaziçili öğrenciler, Gizemfrit hakkında detaylı bilgi alma şansı yakalarken ayrıca Future Project staj programına da Gizemfrit standından online olarak başvuru gerçekleştirdiler.