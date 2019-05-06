Gizemfrit, çalışanları için akademi kurdu

Gizemfrit, çalışanlarının teknik, davranışsal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak üzere Gizemfrit Akademi'yi kurdu.

Sakarya'da kurulan ve bugün dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit, lider şirket olma yolunda çalışanlarının teknik, davranışsal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak üzere Gizemfrit Akademi'yi kurdu. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle kurulan Gizemfrit Akademi'de, Gizemfrit çalışanları Teknoloji, Yöndeşlik ve Liderlik Fakülteleri'nde eğitim alarak kişisel ve mesleki performanslarını bir üst seviyeye çıkarabilecek.

Gizemfrit Akademi'nin lansmanınına katılan Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, eğitim ve gelişimin çok geniş kapsamlı olduğunu bu yüzden de ihtiyaçları doğru analiz ederek, tek çatı altında yapılandırılmış bir müfredat ile ilerlediklerini belirtti. Küçük: “Bir şirketin hedefinde, sektöründe lider olmak varsa; işinin odağında inovasyon, merkezinde ise çalışanları olmalıdır. Biz bu bakış açısı doğrultusunda ‘Birlikte Öğren, Birlikte Güçlen' diyerek çalışanlarımızın gücüne güç, bilgisine bilgi katmak ve alanımızda en iyisi olabilmek için, alanında en iyi eğitimcilere sahip Sabancı Üniversitesi danışmanlığıyla, Gizemfrit Akademi'yi hayata geçirdik. Çalışanlarımızı gerekli tüm bilgi ve becerie donatarak, gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Çalışanlarımızın, teknik ve mesleki donanım olarak en üst düzeyde olmalarına, küresel rekabetle yarışabilecek bir altyapıya sahip olmalarına büyük önem veriyoruz” dedi.

Projenin detaylarını çalışanlarla paylaşan Gizemfrit İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Direktörü Hande Atalay, tüm disiplinleri kullanarak, alanında yetkin insan gücü hedeflediklerini belirtti. Atalay projenin 3 ayağının olduğunu belirterek, “Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi ile gerçekleştirdiğimiz uzun görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda hem kurum hem kişisel hem de mesleki ihtiyaçlara yönelik bir eğitim programı hazırladık. Gizemfrit Akademi, üç hedefe yönelik fakülteden oluşuyor. Liderlik Fakültesi'nde, yöneticilerin ve yönetici adaylarının gerekli yönetsel bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmasını sağlayacak eğitim ve gelişim programlarının sunulmasını hedefledik. Yöndeşlik Fakültesi'nde Gizemfrit kültürünün, iş yapış şekillerinin, vizyon, misyon ve değerlerinin, çalışanlar tarafından benimsenmesini ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak, hepimizin farklı bakış açılarıyla aynı yöne bakacağı programlar sunacağız. Teknoloji Fakültesi'nde ise, Gizemfrit'in teknik bilgi altyapısını güçlendirecek, çalışanların teknolojik gelişimlerine katkı sağlayacak, kurum içinde ve dış paydaşlarda mevcut veya farkında olunmayan mesleki bilgi ve tecrübelerin, bilgi yönetimi etkinliği içerisinde ve inovasyon kültürünü sağlamlaştıracak şekilde zamanında, doğru ve etkili biçimde aktarımını sağlayacağız” şeklinde konuştu.