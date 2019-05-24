Gizemfrit Genel Müdürü Küçük: “Gizemfrit 2020'de Çin pazarının lideri olacak”

Ekonomideki daralmaya rağmen frene basmayan ve hedeflerini aşağı yönlü revize etmeyen Gizemfrit, dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesi olan Çin'de gelecek yıl pazar lideri olmayı planlıyor. Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, “İlk 5 aydaki gerçekleşmelere baktığımızda Gizemfrit olarak 2019 yılından ihracat, istihdam ve ciro hedeflerimizi tutturacağımızı görüyoruz” dedi.

Beyaz eşya, mutfak gereçleri, seramik, alüminyum ve cam gibi günlük hayatımızdaki birçok ürünün kaplamasında kullanılan emaye ve seramik frit pazarının Türkiye'deki lider şirketi Gizemfrit, 2020 yılında dünyanın en büyük pazarı olan Çin'de sektör lideri olmayı planlıyor.

Sakarya basınıyla iftarda bir araya gelen Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, bu yılın geride kalan dönemini hedefleriyle uyumlu kapattıklarını ifade ederek, “2019 yılını hedeflerimizi tutturarak kapatmayı planlıyoruz. Hem ihracat hem istihdam hem de ciro bazında aynı hedefleri koruyacağız” dedi. Dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmanın Türkiye'yi de etkilediğini ancak bunun uzun sürmeyeceğini anlatan Küçük, “Gizemfrit olarak Amerika dahil dünyanın gelişmiş ülkelerinde şirket satın almak için fırsatları kolluyoruz. Aynı zamanda 2020 yılında Pazar lideri olmayı planladığımız Çin'de ve ABD'de de üretim yapma hedefimiz var. Gizemfrit olarak hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz” diye konuştu.

Hedef dünyada ilk 5 oyuncu arasına girmek

Seramik sektörü için inkjet mürekkebi üreten İspanya'da kurulu Megacolor şirketini geçen yılın başında satın aldıklarını ifade eden Küçük, “Megacolor ile birlikte dünyadaki önemli seramik frit ve mürekkep (ink) üreticilerine rakip olduk. Megacolor'ın üretim kapasitesini %15 artırdık. Önümüzdeki 5 yıl içinde ise kapasiteyi 3 katına çıkarmayı planlıyoruz. Bu satın almadan önce Türkiye'de seramik sektörü mürekkebin tamamını ithal ediyordu. Bu da yıllık olarak 25 milyon Euro'ya denk geliyordu. Megacolor ile birlikte bu ithalatın önünü kesmek konusunda önemli bir adım attık. Megacolor'ı satın aldıktan sonra ciromuzu yüzde 12 oranında artırdık ve Türkiye seramik mürekkep pazarında yüzde 15 pazar payına sahip olduk. Bu başarıyı 3 yıl içinde yüzde 50 pazar payına çıkarmak istiyoruz. Orta vadede ise dünya seramik sektöründe ilk 5'e girmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

5 yıl sonra 170 milyon dolarlık ciro

Megacolor'ın oluşturduğu ivmeyle İspanya'ya da ihracat yaptıklarını ve geçen yıl 55 olan ihracat yapılan ülke sayısını 60'a çıkardıklarını anlatan Küçük, “Ama asıl hedefimiz önümüzdeki 10 yıl içinde 5 kıtada endüstriyel faaliyet göstererek, inovatif ürünlerle performans kaplama sektörünü yönlendiren dünya lideri bir şirket olmak. ABD, Çin ve İspanya pazarı bizim için çok önemli. Bu üç pazarda etkinliğimizi artırmak için yatırım planlarımız bulunuyor ve fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Şirketimizin cirosunu önümüzdeki 5 yılda 170 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektörünün tek Ar-Ge Merkezi

Gizemfrit olarak yürüttükleri Ar-Ge projelerinden de bahseden Veysi Küçük, “Hem bize hem de paydaşlarımıza hem de Türkiye ekonomisine değer katacak yeni ürün, tasarım ve teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Bu doğrultuda da geçtiğimiz yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge Merkezi belgesini alarak sektörümüzün Ar-Ge Merkezi belgesi alan ilk firması oldu. Ar-Ge Merkezi statüsü aldıktan sonra da yıl içerisinde 4 adet patent, 10 adet tasarım ve 2 endüstriyel tasarım başvurusu gerçekleştirdik. Aynı zamanda 2018 yılı içerisinde 1'i başarıyla sonuçlanmış ve 2'si hala değerlendirme aşamasında olan 3 TÜBİTAK proje başvurusunda bulunduk” dedi.