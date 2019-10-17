Gizemfrit, ilk 500 başarısını ödülle taçlandırdı

“Türkiye'nin En Büyük 500” şirketinin net satış rakamlarına göre belirlendiği “Fortune 500 Türkiye Araştırmasının 12. Ödül töreni” düzenlendi. En büyükler arasında yer alan Gizemfrit de başarısını ödülle taçlandırdı.

“Türkiye'nin En Büyük 500” şirketinin belirlendiği “Fortune 500 Türkiye Araştırması”nın 12'nci ödül töreni, Beşiktaş Conrad Otel'de düzenlendi. İlk 500 şirket sıralamasına giren ve Akkök Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gizemfrit de ödül kürsüsünde yerini aldı.

İstikrarlı büyüme

Türk ekonomisinin lokomotif şirketlerinin yer aldığı ödül törenine Gizemfrit adına katılım gerçekleştiren Satış Direktörü Ahmet Madenli, elde ettikleri başarıyı ve gelecek vizyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Madenli, şirket olarak ‘en'ler listelerinde yer almalarının nedenini istikrarlı büyüme stratejisine bağlayarak, “Gizemfrit olarak istikrarlı büyüme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Bu da bizim itibarlı ve prestijli listelere girmemizi sağlıyor. Bu yıl içinde, önce İstanbul Kimyevi Maddeleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği “İhracatın Yıldızı” ödüllerinde 11. kez alanımızda ihracat lideri olarak yer aldık. Ardından Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun açıklandığı ‘'İSO 500” listesiyle takdir edildik. Son olarak da ‘'Fortune 500'' sıralamasında yer alarak Türk ekonomisinin önemli aktörlerinden biri olduğumuzu gösterdik” dedi.

Amaç katma değer oluşturmak

Gizemfrit Satış Direktörü Ahmet Madenli, ödüllerin simgesel ve teşvik edici anlamları olduğuna dikkat çekerek, “Sadece şirketlerin değil birey olarak herkesin bir misyonu ve vizyonu olmalı. Genel Müdürümüz Veysi Küçük de bu doğrultuda hedeflerimizi belirleyerek bizleri en doğru şekilde yönlendiriyor, Gizemfrit olarak biz de bu hedeflere yönelik yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Fortune 500'de yer almamızı da bu emeklerin karşılığı olarak görüyor ve daha çok çalışıp üreterek önce ülkemize sonra şirketimize katma değer oluşturarak sektörümüzde dünya liderliği hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.