Gizemfrit İSO 500 listesinde 32 basamak yükseldi

Sakarya'da bulunan ve dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit, her yıl açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)" listesinde 32 basamak birden yükseldi.

Gizemfrit, 2018 yılında gerçekleştirdiği 450 milyon TL'lik üretimden net satış rakamıyla listede 467'nci sırada yer aldı. Son 2 yıldır İSO 500 listesinde olduklarından ötürü mutluluk duyduklarını belirten Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, “Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu arasında yer alıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana Gizemfrit olarak önceliğimiz sürdürülebilir büyüme. Bu yıl listedeki yerimizi 32 basamak arttırdık. Bundan sonra da önemli başarılara imza atacağız” dedi.