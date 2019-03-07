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Gizemfrit üniversitelilerle bir araya geldi

Dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit, üniversite öğrencileriyle çeşitli etkinlikler kapsamında bir araya geliyor.


ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliklere katılan Gizemfrit yetkilileri, öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimleri Kulübü'nün düzenlediği Malzeme Günleri etkinliğine katılan Gizemfrit Kalite Kontrol Müdürü Selime Öztürk, Kalite Kontrol ve Malzeme Bilimi üzerine bir konuşma yaparken, Gizemfrit açtığı stantta Future Project staj programı için gelen başvuruları da kabul etti.


Gizemfrit, ODTÜ Kariyer Fuarı'nda da öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Birçok şirketin katıldığı ve 2 gün süren etkinlikte Gizemfrit hakkında bilgi alan öğrenciler ayrıca Gizemfrit'in staj programı Future Project için başvurularını da gerçekleştirdi.

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