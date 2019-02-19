Gizemfrit'e fuarlarda büyük ilgi

Dünyanın ve Türkiye'nin sayılı fuarlarına katılım gösteren Gizemfrit, ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Valencia'da düzenlenen Uluslararası Mimari Seramik, Banyo ve Mutfak Mobilyaları, Hammadde, Cam ve Makine Fuarı'na (Cevisama) iştiraki Megacolor ile birlikte katılan Gizemfrit'in standı tüm dünyadan gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Gizemfrit, seramik sektörünün lider firmaları ile dünyanın en önemli tasarımcılarını buluşturan İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda (UNICERA) da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 130 ülkeden 18 bin 358'i yabancı ve 73 bin 144'ü yerli olmak üzere toplam 91 bin 502 ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşen fuarda Gizemfrit, standıyla fark oluşturdu.

Frankfurt'ta düzenlenen Ambiente Frankfurt Uluslararası Züccaciye ve Aksesuar Fuarı'na bu yıl ilk kez katılım gösteren Gizemfrit, emaye ve fonksiyonel kaplamalar alanındaki ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.