Göl çevresinden onlarca torba atık toplandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nün korunması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. 9 günlük tatil sonrası göl kıyılarında bırakılan çöpler için oluşturulan ekipler Sapanca, Kırkpınar ve Serdivan Tuzla Burnunu çöplerden temizledi. Sakarya'nın ve bölgenin en önemli içmesuyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün korunması için vatandaşlara hassasiyet çağrısında bulunuldu. Konuyla ilgili Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, 9 günlük tatilde göl kıyılarının çöplerle kirletilmesinin üzüntü verici olduğuna yer verilerek, “Kurum olarak gölümüzün korunması için tüm önlemleri alıyor, gölü besleyen dereler ve göl çevresinde titiz bir çalışma yürütüyor, gölümüzün tüm değerlerini anlık olarak takip ediyoruz. Ekolojik dengenin korunması için de gölün temizliğine azami ölçüde önem gösteriyoruz. Ne yazık ki 9 günlük tatil döneminde gölümüzün çevresinde sandalye, plastik, cam ve metal şişe, atık malzemeler ve çok çeşitli çöpler bırakılmış. Ekiplerimiz marifetiyle bölgelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Ancak gölü korumak hepimizin sorumluluğudur. Vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermelerini bekliyor, şehrimizin içmesuyu kaynağı olan gölün korunması için destek istiyoruz” denildi.