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Golden cinsi köpek sezaryen ile 10 yavru doğurdu

Sakarya’da golden cinsi 3 yaşındaki köpek, sezaryenle 10 yavru dünyaya getirdi.

Sakarya'da golden cinsi 3 yaşındaki köpek, sezaryenle 10 yavru dünyaya getirdi.


Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Mercan Atmaca isimli vatandaşın golden cinsi 3 yaşındaki köpeği normal doğum yapamadı. Köpeğin sahibi Atmaca bunun üzerine köpeğini Arifiye'de bulunan bir veteriner kliniğine götürdü. Burada gerçekleştirilen kontroller sonucunda köpeğe sezaryen yapılmasına karar verildi. Veteriner Hekim Mustafa Yıldız tarafından gerçekleştirilen operasyonda köpek, sezaryen ile 10 yavru dünyaya getirdi. Anne köpek ve yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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