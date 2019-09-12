Gölü besleyen İstanbuldere'de atıklar temizleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin büyük bir bölümüne içmesuyu sağlayan Sapanca Gölü'nü besleyen derelerde periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları devam ediyor.

SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz son olarak İstanbuldere'nin Sapanca Gazipaşa Mahallesi içerisinde kalan bölümünde temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalarımız sırasında bölgede özellikle kurban atıkları, plastik atıklar, inşaat malzemeleri, beyaz eşyalar ve çok çeşitli atıklar çıkarılıyor. Tıkanıklıklar gideriliyor. Ayrıca otların arasında yer alan çöpler de temizleniyor. Suları doğrudan içmesuyu kaynağımız Sapanca Gölü'ne ulaşan İstanbuldere ve diğer tüm dereler aynı zamanda çok sayıda canlının yaşam kaynağı konumunda. Bu nedenle vatandaşlarımızdan çok hassas hareket etmelerini, su kaynaklarını kirletmemelerini, kirletenleri ise uyarmalarını, suyun ve çevrenin hayatın sürdürülebilirliği açısından önemini asla hatırlarından çıkarmamalarını önemle rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.