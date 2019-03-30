Gönüllü okul geçit görevlilerine teorik eğitim

Arifiye Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ege Kimya Ortaokulu ve Hacıköy Ortaokulunda gönüllü okul geçit görevlisi olmak isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme personellerinden Arifiye Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda teorik eğitim aldı. Teorik eğitim sonrası gönüllü okul geçit görevlileri yazılı sınava tabi tutuldu. Konferans salonunda verilen teorik eğitim ve yazılı sınav sonrasında okul önündeki yaya geçidinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru tarafından uygulamalı eğitim verildi. Uygulamalı olarak yapılan eğitimde öğrencilerin öncelikle kendi güvenliklerini almalarının önemi ve nasıl alacakları, okul geçidi kıyafetinin önemi ve araç gereçleri nasıl kullanacakları, araçları nasıl durdurmaları gerektiği, görevli olduğu okul geçidinde kendilerinin talimatları olmadan öğrencilerin ve sürücülerin hareket etmemeleri gerektiği, öğrencilerin karşıdan karşıya nasıl güvenli bir şekilde geçilebileceği anlatıldı.

Arifiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ferhan Birlik İşbitiren yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın günlük yaşamlarının büyük bir bölümü eğitim kurumlarında geçmekte ve okul emniyeti çocuklarımızın güvenliğinin sağlanması bakımından ayrı bir önem ve önceliğe sahip bulunmaktadır. Gönüllü Okul Geçit görevlisi olmak isteyen var mı diye duyuru yaptığımızda öğrencilerimizin çoğu olmak istediğini söyledi. Bu da bizi çok memnun etti. Sakarya İl Milli Eğitim ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün organizasyonu ile verilen Okul Geçit Görevlisi Eğitimleri sayesinde artık öğrencilerin giriş çıkışları daha güvenli olacaktır. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum" dedi.