"Görünmez Dosta Mektup" projesi ile Sakaryalı miniklere ulaştılar

Kütahya'da ilkokul öğrencileri, unutulmaya yüz tutmuş mektuplaşma geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla "Görünmez Dosta Mektup " projesi başlatarak kendilerinden kilometrelerce uzaklıkta Sakarya'daki 1. sınıf öğrencileriyle mektuplaştılar.

Kütahya Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu 2-A sınıf öğrencileri, unutulmaya yüz tutmuş mektuplaşma geleneğini yeniden ortaya çıkarmak, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini rahat ifade etmelerini sağlamak ve uygulanan proje sonrasında yeni arkadaşlar kazanmak amacıyla, öğretmenleri Murat Kızılburun rehberliğinde "Görünmez Dosta Mektup" projesi başlatarak proje kapsamında Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Mehmet Gölhan İlköğretim Okulu 1-A sınıfı öğrencilerine mektup yazdılar. Kütahya'dan gönderilen mektuplar ellerine ulaşan Mehmet Gölhan İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri de büyük bir heyecanla mektuplarını okuyup öğretmenleri Yasemin Karabınar rehberliğinde cevap yazarak mektup yoluyla yeni arkadaş edinmenin mutluluğunu yaşadılar.

Kütahya Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Dönmez projede, yazarak iletişim kurma becerisi ve duygu ve düşüncelerini yazıyla ifade edebilme alışkanlığı kazandırmayı, daha önce hiç görmedikleri ve tanımadıkları kişilerle arkadaşlık ve duygusal bağ kurmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek projede yer alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Erenler Mehmet Gölhan İlkokulu Müdürü Zekeriya Kara da projede yer almalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, projenin tek seferlik değil, süreğen bir proje olduğunu, mektuplaşmayla başlayan arkadaşlıkların farklı iletişim kanallarıyla da devam edeceğini ifade etti.