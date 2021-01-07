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Görüntü kirliliği oluşturan ve yol çalışmalarına engel olan yapılar kaldırılıyor

Serdivan Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından görüntü kirliliğinin yanı sıra yol yapım ve genişletme çalışmalarına engel olan yapılar yıkılıyor.


Serdivan Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, görüntü kirliliğinin yanı sıra yol yapım ve genişletme çalışmalarına engel olan yapılar tek tek yıkılıyor. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada bir kısmı imar yolunda bir kısmı da kanal ıslah alanı içerisinde kalan yapının kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığı ifade edilirken geçtiğimiz günlerde teknik personellerin koordinesinde iş makinalarıyla yıkım işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.

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