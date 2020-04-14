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Gözlem altında olan 21 polis balkondan polis akademisi marşını seslendirdi

Sakarya’ya yeni atanan ve 14 günlük gözlem altında tutulan 21 polis, yurdun balkonuna çıkarak Polis Akademisi Marşını seslendirdi.

Sakarya'ya yeni atanan ve 14 günlük gözlem altında tutulan 21 polis, yurdun balkonuna çıkarak Polis Akademisi Marşını seslendirdi.


Ülke genelinde her yıl kutlanan polis haftası etkinlikleri dünyayı saran korona virüsü nedeniyle bu sene buruk geçti. Virüsün yayılmaması için polis haftası etkinliklerinin tümü iptal edildi. Polis haftası kapsamında Sakarya'ya yeni atanan ve 14 günlük gözlem altında tutulan 21 polis memuru Sakarya Kız Yurdunun balkonuna çıkarak polis haftasını kutladı.


Polis memurları balkondan hep birlikte polis akademisi marşını seslendirerek polislere destek oldu.

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