Gözlem altında tutulan vatandaşlara Ramazan nostaljisi yaşatıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sakarya'ya getirilen vatandaşlara Ramazan nostaljisini yaşatmak için Ramazan şerbeti, patlamış mısır ve atıştırmalık ikram edilirken, Hacivat Karagöz gösterisi yapıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar Hendek ilçesinde bulunan KYK'ya bağlı yurtlarda 14 gün gözlem altında tutuluyor. Ramazan ayına denk gelen gözlem süresince vatandaşlara Ramazan nostaljisini yaşatmak için Ramazan şerbeti, patlamış mısır ve atıştırmalıklar ikram edilirken, Ramazan davulcusu maniler söyledi ve Hacivat Karagöz gösterileri sergilendi. Etkinlikte yer alan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu misafirlere ‘Hoş geldin' konuşması yaptı. Özsoy, yurtta kalan vatandaşlar tarafından alkış ve ıslık yağmuruna tutuldu. Gösterilerin sonunda ise yurtta bulunan vatandaşlara mini bir konser verildi.

Bu sürecin biteceğini ve süreç boyunca çalışan herkese teşekkürlerini sunan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Türkiye'nin dört bir yanından ilçemize getirilen vatandaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Allahın izniyle ve sağlık çalışanlarımızın bu özverili çalışmasıyla bu virüsü birlikte yeneceğiz ve normal yaşantımıza döneceğiz. Sizlere de bu meşakkatli günlerde belki özgürlükleriniz kısıtlanmış bir halde odalarınızda olmak zorundasınız ama hayat sağlık her şeyden önemli inşallah bu sıkıntılı günler çok kısa zaman içerisinde geçip sizlerde ailelerinize ve sevdiklerinize kavuşacaksınız şimdiden hepinize şimdiden geçmiş olsun diyorum ve bu süreçte üstünden geçmeden edemeyeceğim. Devletimiz, milletimiz ve tüm kamu çalışanları toplumumuzun bütün fertleri özellikle sağlık çalışanları olmak üzere bu süreci çok güzel bir şekilde götürdük daha da iyiye gideceğine inanıyorum bu vesile ile onlara da sizler aracılığıyla yukarıdan aşağıya Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere en alttaki memura kadar hepsine teşekkür ediyorum Allah hepsinden razı olsun” dedi.

14 günlük gözlem süresince yurtlarda kalan vatandaşları memnun etmeye çalışacaklarını belirten Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, “Kıymetli misafirler, hepinize hayırlı akşamlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İnşallah bu 14 günlük süre içerisinde sizleri buradan memnun bir şekilde uğurlayacağız Allah nasip ederse” diye konuştu.