GSM bayinde silahlı yaralama: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir GSM bayisinde meydana gelen silahlı yaralamada 2 kadın yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi'ndeki bir GSM bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, GSM bayisine gelen ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli, burada çalışanlarla tartışmaya başladı. Şüpheli daha sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı üzerinde taşıdığı tabancayla çalışanlara ateş etti. Saldırı sonrası vücuduna mermi isabet eden A.Ü. ve T.Y., isimli kadınlar ağır şekilde yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri olay yerine gelen sağlık ekibince, diğer yaralı ise yakınları tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, saldırganın polise teslim olduğu öğrenildi.