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GSM bayindeki silahlı yaralamanın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir GSM bayinde çıkan silahlı yaralamanın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir GSM bayinde çıkan silahlı yaralamanın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.



Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi itfaiye caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, GSM bayisine gelen P.T, isimli şüpheli, burada çalışanlarla konuşmaya başladı. Şüpheli, daha sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerinde taşıdığı tabancayla şüpheli bayi çalışanlarına ateş etti. Saldırı sonrası vücuduna mermi isabet eden A.Ü. ve T.Y., isimli kadınlar ağır şekilde yaralandı. Saldırı sonrası şüpheli polis ekiplerine teslim oldu.



Saldırı anının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin ilk önce çalışanlarla konuşması ve daha sonra saldırması görünüyor.

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