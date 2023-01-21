Günün acı haberi, yaşlı çiftin kaldığı evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşlı bir çiftin kaldığı evde yangın çıktı. 80 yaşındaki adam camdan atlayarak kurtulurken, felçli eşi ise alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Annesini kurtarmaya çalışan çocuğu da yaralandı.

Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında Akyazı ilçesi Altındere Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Temel Çubukçu ile felçli eşi Hatuncuk Çubukçu'nun yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 80 yaşındaki Temel Çubukçu, camdan atlayarak kurtuldu. Felçli eşi Hatuncuk Çubukçu ise evde mahsur kaldı. Olayı duyarak bölgeye gelen Metin Çubukçu, annesini kurtarmak istediği esnada yaralandı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yaralı baba Temel Çubukçu ve çocuğu Metin Çubukçu sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Söndürülen yangının ardından eve giren ekiplerce talihsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'da olay yerine gelerek aileye başsağlığı diledi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, savcının incelemesi sonrasında Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.