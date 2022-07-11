Günün karesi

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan ve hiçbir şeyden habersiz şekilde araçlardan savrulan parçalarla oyun oynayan 2 yaşlarındaki bir kız çocuğuna eşlik ederek, sevgi göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram için İstanbul'dan Uşağa doğru yola çıkan O.D. idaresindeki 59 PK 055 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen maddi hasarlı kazayı görerek yavaşladı. Bu esnada arkadan gelmekte olan M.S. idaresindeki 34 ESD 514 plakalı otomobil ise yavaşlayan 59 PK 055 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerde bulunan sürücü O.D.'nin eşi B.D. ile 6 yaşındaki çocukları A.D. ve diğer araç sürücüsü M.S. ve eşi S.S. ile birlikte Ö.Y.S. ve A.H.S. isimli çocukları olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kazazede miniğe polis şefkati

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu esnada kazada yara almayan annesi ve iki kardeşi yaralanan M.S. isimli sürücünün 2 yaşlarındaki çocuğunun hiçbir şeyden habersiz şekilde yol kenarına oturarak araçlardan savrulan parçalarla oynaması ve bu esnada polisin de ona eşlik ederek sevgi göstermesi de dikkatlerden kaçmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.