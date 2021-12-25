İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gurbetçilerin kaçak soktuğu uyuşturucu, jandarma ekiplerince yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ülkeye gurbetçi vatandaşlar tarafından kaçak yollarla sokulan 3 kutu uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ülkeye gurbetçi vatandaşlar tarafından kaçak yollarla sokulan 3 kutu uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Avusturya'dan Türkiye'ye gurbetçi gençler tarafından kaçak yollarla uyuşturucu madde sokulduğu ve yılbaşı partilerinde kullanılacağı ihbarını alan Karasu ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin R.A. ve H.G. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin ülkeye giriş yaptıkları araçla birlikte Acarlar longozu mevkiinde yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramada ise üç ayrı plastik kutuda bulunan ve mariana diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.