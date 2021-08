Güvenlik kamerasını görünce değil başkasını görünce kaçtı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde güvenlik kamerasına aldırış etmeden marketi soymaya kalkan hırsız başkasını görünce kayıplara karıştı. Sabah dükkanını açmaya gelen iş yeri sahibi ise, “Burada alarm var, kameralarda çifte güvenlik var. Kameralar 7 gün 24 saat zaten çalışıyor. Cesaretliymiş vallahi“ dedi.

Olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Aziz Çabuk'un işlettiği marketin önüne gelen hırsız, önce bir kaçtır atarak çevreyi kolaçan etti. Sonrasında marketin kapısına gelen hırsız, elindeki levye ile marketin kapısını açmaya çalıştı. Güvenlik kameralarına aldırış etmeyen hırsız, başkasını görünce olay yerinden koşarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlatırken marketin soyulmaya çalışması an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın marketin önüne gelişi, etrafta dolaşması, marketin kapısını levye ile zorlamış daha sonrasında başkasını görünce olay yerinden kaçması yer alıyor. Dükkanına gelen iş yeri sahibi ise kapının zorlandığını görmesi sonrasında güvenlik kameralarını izlediğini daha sonrasında yaşananları sosyal medyaya attığını dile getirdi.

Kameralar 24 saat çalışıyor, cesaretliymiş vallahi

İş yerini açmaya geldiğinde kapının zorlandığını gören Aziz Çabuk, “Dün yani ayın 18'inde sabah geldim, iş yerimi açtım. Açtıktan sonra yandaki kapı kilidinin zorlandığını gördüm. Sonrasında kameralardan incelediğim zaman gece saat 04.00 civarında bir şahsın buralarda gezdiğini, kolaçan ettiğini fark ettim. Devamında kapıyı levye ile zorladı. Tam o sırada anladığım kadarıyla buradan sesler gelince çocuk hızla uzaklaştı. Görüntülerde şahsı inceledim, tanıyabilir miyim diye. Çıkartamadım. Ne diyeyim, Allah bildiği gibi yapsın. Burada alarm var, kameralarda çifte güvenlik var. Kameralar 24 saat çalışıyor, cesaretliymiş vallahi. Buradan tavsiyem, bizimle uğraşmasın. Emniyete henüz suç duyurusunda bulunmadım. Ama bulunacağım. Zaten görüntüleri izledikten sonra sosyal medyada paylaştım. Beni birkaç arkadaş daha aradı. Aynı gece yine iş yerlerine girmeye çalışmışlar aynı kişiler. Bu olaydan birkaç akşam önce yine hırsızlık olayı oldu. Burada bir av bayiine girmişler. Son zamanlarda hırsızlık olayları artmış. Gerçi Karasu'ya bekçiler de geldi epey. O saatte lokanta açık, yan tarafta fırın açık. O arada bir girmeye cesaret ediyor. Nasıl gözü dönmüşse artık arkadaşımın” dedi.

Yani 2-3 defa aynı yerde dolaştı, daha sonda olaya teşebbüs etmiş

Kendisini gördüğü zaman hırsızın kaçtığını söyleyen lokanta işletmecisi Nuri Kara, “Saat 03.30 sıralarında lokantaya çorba çıkarmaya geldim. O sırada fırında bir işim vardı. Lokantadan dışarı çıktım ve tekrar geri döndüm. O zaman zarfında hırsız beyefendi beni görüyor ve aşağı doğru kaçıyor. Tekrar dışarı çıktığımda gelmiyor oraya. Lakin, lokantaya geldiğimde o vatandaşa benzeyen bir kişi, bankta oturuyordu. Beni gördü. Ben de bir ara dükkanın önündeki bankta otururken benim yanımdan telefon ile konuşarak geçti. Yani 2-3 defa aynı yerde dolaştı, daha sonda olaya teşebbüs etmiş. Ben kendisini görmedim o, beni gördüğü için kaçıyor” diye konuştu.