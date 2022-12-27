Güvenlik personeline görev ve yetki eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından özel güvenlik personellerine görev ve yetkiler konusunda eğitim verildi. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu çerçevesinde verilen eğitimler, 4 gün boyunca devam etti. Büyükşehir Belediyesi Sosyal gelişim Merkezi'nde verilen eğitimlerde, güvenlik personellerinin tüm acil senaryolarında görev alanlarının belirlenmesi noktasında bilgiler verildi. Güvenlik personellerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla verilen eğitimler, 1. Sınıf emekli emniyet müdürü Sabih Özkurt tarafından gerçekleştirildi.