Güvercin kümeslerinde çıkan yangın eve de sıçradı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 katlı evin terasında bulunan güvercin kümeslerinin alev alması neticesinde çıkan yangın, bitişiğindeki evin çatısına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Erenler Mahallesi Karanfil Sokak'ta bulunan 2 katlı evin terasındaki güvercin kümesleri henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Alevler büyüyerek, bitişiğindeki 3 katlı evin çatısına sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Ekiplerin erken müdahalesi yangının faciaya dönüşmesinin önüne geçti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.