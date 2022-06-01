Güzelleşirken hayatınızı karartmayın

Güzellik cihazları üretici ve tedarikçisi Phanes Beauty Germany Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, güzellik merkezlerinde kişisel bakım yaptıracaklara önemli uyarılarda bulunarak “Cildinizi güzelleştirmek isterken sağlığınızdan olmayın, çok iyi araştırma yaparak cildinizi doğru cihaz ve ürünlere emanet edin” dedi. Özellikle merdiven altı diye tabir edilen güzellik cihaz ve ekipmanları konusunda uyarılarda bulunan Akın, gerekli izin belgeleri ve sağlık bakanlığından onay almış güvenilir cihazlara sahip olmayan işletmelerde, yanlış tedavi ve müdahaleler sonrası ciltlerde kalıcı hasarlar olduğunu hatırlattı. Akın, merdiven altı üretimi güzellik cihazlarından kaynaklı yanlış tedavi nedeni ile adliyelerde bir çok dava dosyasının bulunduğunu ifade etti.

Güzellik merkezlerinin kullandıkları cihazların yasal ve uluslararası belgelerinin tam ve eksiksiz olmasının çok büyük önem arz ettiğini, yasal olmayan cihazların kullanımları neticesi danışanların mağdur olduğunu belirten Ahmet Akın, "Lazer epilasyon ve cilt bakımı gibi farklı birçok işlemi yapan güzellik merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Uzman hekim veya uzmanlık eğitimini almış yetkili kişiler tarafından uygulamaların kontrollü bir şekilde yapılması son derece önemlidir. Diğer büyük önem arz eden konu ise kullanılan cihazların yada kozmetik ürünlerin uluslararası ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen gerekli belge, izin ve sertifikalarının eksiksiz olmasıdır. İzinleri ve belgeleri olmayan cihazlar yada ürünlerle yapılan işlemler çoğu zaman kişide birçok probleme yol açabiliyor. Vücutlarında oluşan bu problemlerden dolayı mağdur olanlar da güzellik merkezleri hakkında şikayette bulunuyor. Böylelikle hem güzellik merkezi yetkilileri hemde tedavi amaçlı gelenler ciddi mağduriyetler yaşıyor. Türkiye'de ve Avrupa'da maalesef belgeleri dahi olmayan cihazları üretici adı altında kendilerine pay çıkararak birçok klinik ve güzellik merkezlerine cihazlar satıyorlar. Uygulamaların çoğunluğunda ölçülü, hesaplı ve dikkatli uygulamalar yapmak gerekiyor. Örneğin dolgu, botoks uygulamasından bahsedelim, yapacağınız basit bir hata körlüğe yada kısmi felçlere varacak ölçüde sıkıntıya yol açabilir veya dudak kenarına yaptığınız bir ultrasound sistemi cihazlarla bilinçsiz yapılan uygulama asimetrik bir yüz görünümüne yol açabilir. Bu tür yerlerde fiyatı daha ucuz diye Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan birçok farklı ürünün yada cihazın kullanıldığını biliyoruz. İnsan sağlığını da çok fazla gözetmeden bu işten ne kadar rant elde edebilirim, ne kadar kar elde edebilirim düşüncesiyle hareket eden bu tür merdiven altı üreticiler, bakanlık onayı olmadan kullanılan birçok cihazla hastalarda ciddi mağduriyetler oluşturuyorlar” dedi.

Bu tür yasal ve belgeleri olmayan cihazlarla yapılan yanlış uygulamalar bir kere dahi gerçekleşirse artık geri dönüşümsüz bir şekilde hasarların kaldığını da hatırlatan Akın, “hasta açısından ciddi anlamda hem fiziksel hemde psikolojik bir yıkıma yol açabiliyor. Bunun içinde güvenilir işletmelerden ve güvenilir cihazları ciddi bir araştırma yapılarak temin edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.