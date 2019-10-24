İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hacımercan'da doğalgaz kazı çalışmaları

Sapanca’nın Hacımercan Mahallesinde 18 Ekim’de başlayan doğalgaz kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sapanca'nın Hacımercan Mahallesinde 18 Ekim'de başlayan doğalgaz kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Doğalgaz çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Belediye olarak, temiz enerji kaynağı ve şehirleşmeye katkı sunmak amacıyla doğal gaz çalışmalarına başladık. Agdaş doğalgaz ekipleri Hacımercan Mahallemizde kazı çalışmalarına devam etmekteler. Ayrıca, doğalgazın diğer bölgelerimize gelmesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak vermiş olduğumuz sözü yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlarımız doğal gazı kullanmaya başlayacaklar. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.