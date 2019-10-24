Hacımercan'da doğalgaz kazı çalışmaları

Sapanca'nın Hacımercan Mahallesinde 18 Ekim'de başlayan doğalgaz kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Doğalgaz çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Belediye olarak, temiz enerji kaynağı ve şehirleşmeye katkı sunmak amacıyla doğal gaz çalışmalarına başladık. Agdaş doğalgaz ekipleri Hacımercan Mahallemizde kazı çalışmalarına devam etmekteler. Ayrıca, doğalgazın diğer bölgelerimize gelmesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak vermiş olduğumuz sözü yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlarımız doğal gazı kullanmaya başlayacaklar. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.