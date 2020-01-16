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Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir mesire alanında sürücüsünün kontrolünden çıkan araç elektrik direğine çarparak durabildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir mesire alanında sürücüsünün kontrolünden çıkan araç elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 4 yabancı uyruklu şahıs yaralandı.


Kaza, Adapazarı ilçesine bağlı Poyrazlar Gölü Mesire Alanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu S.K.S.A idaresindeki 54 MA 0181 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü S.K.S.A ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan H.Z.E.Q, S.A.T.A. ve A.N.T.H.K. isimli toplam 4 yabancı uyruklu şahıs hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


4 yabancı uyruklu şahsın yaralandığı ve aracın kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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