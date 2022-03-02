Hafif ticari araç ile belediye otobüsünün çarpışma anı kamerada

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-650 Karayolu'nda hafif ticari araç ile belediye otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde D-650 Karayolu Tepekum Mahallesi Kumköy Sokak girişinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışığı fark etmediği iddia edilen hafif ticari araç, dönüş yapmakta olan belediye otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada, hafif ticari araç içerisinde sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine yaralılar ilk müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, belediye otobüsünün karşıya geçtiği esnada hafif ticari aracın yandan çarpması ve kazayı görenlerin yardıma gitmesi yer alıyor.