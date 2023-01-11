Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaka ve sürücü ismi henüz öğrenilemeyen motosikleti kurye ile ekmek fırınına ait 48 ABN 349 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.