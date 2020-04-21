İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.


Kaza, D-100 karayolu Hendek ilçesi Kargalıhanbaba mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 BCK 77 plakalı otomobil ile Osman B. idaresindeki 49 AAE 981 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 55 BCK 77 plakalı otomobilde bulunan İsmet Akyüzlü olay yerinde hayatını kaybederken, Hüseyin ve Mehmet Akyüzlü ile Fatih Bahtiyar isimli 3 kişi de yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden İsmet Akyüzlü'nün cansız bedeni ise olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından yapılan inceleme sonrasında otopsi merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.