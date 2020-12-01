Hafta içi ilk kez sokaklar bu kadar sessiz kaldı

Artan korona virüs vakaları sonrasında İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge kapsamında hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde olduğu gibi Sakarya'da da uygulanmaya başlandı. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde şehir sessizliğe büründü.

Dünya'da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesinin ardından kaldırılmıştı. İkinci dalganın gelmesiyle birlikte salgından korunmak için bazı kısıtlama kararları alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Gönderilen genelge kapsamında hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Sakarya'da saatler 21.00'ı gösterdiğinde sokaklar boş kalırken şehir sessizliğe büründü. Kolluk kuvvetleri şehrin birçok bölgesinde görevlerini sürdürürken, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü. Kısıtlama Çarşamba günü 05.00'da son bulacak.