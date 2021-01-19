İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakan Şükür'ün babasına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

Sakarya’da FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında yargılanan firari eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür, ‘Silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya'da FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında yargılanan firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, ‘Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılanmasına Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davaya tutuksuz sanık Selmet Şükür katılmazken, avukatları ise hazır bulundu. Davada söz alan sanık avukatları, daha önceki sundukları savunmaları tekrar ettiklerini ve iddia makamının sunmuş olduğu mütalaada somut delil olmadığı için müvekkillerinin beraatı ile mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti. Sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti ise Şükür'ün ‘Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.