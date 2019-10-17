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‘Hakikat' Kaligrafi sergisi beğeni kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Hakikat’ isimli Kaligrafi sergisiyle devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Hakikat' isimli Kaligrafi sergisiyle devam etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Hakikat' isimli Kaligrafi sergisiyle devam etti. Ofis Sanat Merkezi'nde Sanatçı Emrah Yücel'in seçkin çalışmalarından oluşan 17 eser kültür sanat dostlarının beğenisine sunuldu. Yoğun katılımın olduğu serginin açılışında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, günün anısına Sanatçı Emrah Yücel'e çiçek takdim ederken; serginin 16 Kasım Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.

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