Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı yakalandılar

Sakarya'nın Karasu ilçesinde haklarında 25 ile 52 ayrı aranma kararı mevcut olan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde polis ekiplerine haklarında çok sayıda aranma kararı bulunan 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında; 52 ayrı aranma kararı mevcut olan M.K. ve S.S. ile 25 ayrı aranma kararı mevcut olan 3 şahıs yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.