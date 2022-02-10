İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı yakalandılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde haklarında 25 ile 52 ayrı aranma kararı mevcut olan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde haklarında 25 ile 52 ayrı aranma kararı mevcut olan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde polis ekiplerine haklarında çok sayıda aranma kararı bulunan 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında; 52 ayrı aranma kararı mevcut olan M.K. ve S.S. ile 25 ayrı aranma kararı mevcut olan 3 şahıs yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.